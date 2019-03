Freuen Sie sich am 11. April in der Panzerhalle Salzburg auf einen weiteren besonderen Jahrgang des Steirischen Weines. Rund 60 steirische Winzer freuen sich auf Ihren Besuch!

Bereits zum dritten Mal in Folge gastiert der Steirische Wein in der Panzerhalle.

Rund 60 steirische Winzer kommen am Donnerstag, 11. April, mit dem neuen Jahrgang nach Salzburg. Von 16 bis 21 Uhr können Sie über 400 Weine degustieren.

Infos zur Veranstaltung

Präsentation des Steirischen Weines 2019

Donnerstag, 11.04.2019

16.00 - 21.00 Uhr

Panzerhalle Salzburg

Siezenheimerstraße 39 a-d

5020 SALZBURG

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber plus eine Begleitperson erhalten das Ticket um nur 15 Euro (statt 20 Euro) - bei Vorlage der SN-Card an der Abendkasse.

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN