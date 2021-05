Fußball, Spaß und Aktion - das sind die Schlagwörter der Soccer Academy. Wie jedes Jahr wartet auf die Kids im Juli ein tolles "All-inclusive-Paket", welches den Spielern eine Woche lang ermöglicht, wie die Fußballprofis zu leben. Schnell anmelden & SN-Card-Preis genießen!

Bereits seit 16 Jahren findet die Soccer Academy in Hallein statt. Ein wertvolles Ferienprogramm für acht- bis fünfzehnjährige Kids. Ein Betreuerstab aus Fußballtrainern, Sportwissenschaftern, Physiotherapeuten und Pädagogen sorgt rund um die Uhr für einen professionellen Ablauf. Nach mehr als einem Jahr voller Einschränkungen und Homeschooling ist das Thema Sport und Bewegung präsenter als je zuvor. Besonders die Jüngsten waren von der Pandemie sehr stark betroffen. Dementsprechend hoch ist heuer der Andrang auf die Soccer Academy. "So viele Anmeldungen wie heuer hatten wir zu einem so frühen Zeitpunkt noch nie", meinte Campleiter Roland Kurz. Rasch anmelden lohnt sich also.

Side-Events & Englisch

Neben dem Fußballtraining kommt auch der Spaß nie zu kurz! Viele spannende Aktivitäten wie Soccer-Golf, Moped-Schnupperstunde, Geschicklichkeitsspiele sowie Turniere (Tischtennis, Tischfußball und Billard) runden das Programm ab und tragen nachhaltig zur aktiven Regeneration und zu einem starken Teambuilding bei. In den Englischeinheiten (zwei Stunden pro Tag) - durchgeführt von ausgebildeten Englischlehrern - wird in alters- und schulstufengerechten Gruppen das in der Schule erlernte Wissen gefestigt. Die Themengebiete umfassen hierbei sowohl Grundgrammatik als auch spezifisches Fachvokabular und Listen-&-Repeat-Übungen.

Die Unterkunft

Die Kids werden im Landesberufsschülerheim Hallein in modern ausgestatteten Mehrbettzimmern untergebracht. Die Anlage verfügt zudem über eine Sportanlage mit Beachvolleyball-, Hart- und Rasenplatz, Sporthalle, Internet, Tischtennis, Tischfußball, Billard und viele mehr.

Der Tagesablauf

Sportliche Leistungsfähigkeit und gesunde, ausgewogene Ernährung müssen Hand in Hand gehen. Jeder Tag startet daher mit einem Vitalfrühstück, um die Kohlenhydratspeicher für den Trainingstag zu füllen. Anschließend erfolgt der Bustransfer zum Trainingsgelände, wo das Training um 9 Uhr mit Stabilisations- und Koordinationstraining, gefolgt von Technik-/Taktikeinheiten, startet. Mittags und abends wird immer frisch gekocht - Obst, Traubenzucker, Riegel und Eis dienen zwischendurch als Stärkung. Den Abschluss der Woche bildet ein gemeinsames Grillen.

Alle fußballbegeisterten Mädels und Jungs im Alter von acht bis fünfzehn Jahren sind bei der Soccer Academy herzlich willkommen.

Schnell informieren und anmelden - limitierte Teilnehmerzahl!

16. Soccer Academy

Camp I: 11. - 16. Juli 2021

Camp II: 18. - 23. Juli 2021

Teilnahmepaket:

- 5 Übernachtungen im Landesberufsschülerheim

- Verpflegung all-inclusive

- Fußball-Trainingseinheiten

- Sportmotorik & Koordinationstraining

- 2 Stunden täglich Englischunterricht

- Fußball-Regelkunde

- alle Side-Events (Rahmenprogramm)

- Betreuung von professionellen Trainern/Pädagogen

- Shuttleservice (zu den Programmpunkten)

- Soccer-Academy-Geschenk

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber bezahlen für das Gesamtpaket nur 375 Euro (statt regulär 425 Euro).

Preis ohne Übernachtung, Frühstück & Abendessen: 245 Euro.

Infos & Anmeldung:

www.socceracademy.at

bzw. per Mail: office@nmc.ac

Kontaktdaten:

nmc GmbH

Felix-Dahn-Straße 1a

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 6356530

Über die SN-Card