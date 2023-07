"Berauschend" - Tag des Bieres

"Fünf Gaue - ein Getränk" - Ein Tag für alle Liebhaber:innen des Gerstensaftes. Entdecken Sie am 5. August die Vielfalt der Salzburger Bierbrauereien und ihr Angebot im Salzburger Freilichtmuseum.

Bierliebhaber:innen kommen am 5. August im Freilichtmuseum auf Ihre Kosten.

An fünf verschiedenen Plätzen kann am Samstag, 5. August den ganze Tag (gegen einen kleinen Beitrag) degustiert, gefachsimpelt, verglichen und genossen werden.

Ein Highlight ist der Bierfass-Anstich im Gasthaus Salettl durch den Großgmainer Bürgermeister. Natürlich fährt für dieses Highlight auch das Stiegl-Fuhrwerk im Museum auf. Die starken Noriker-Pferde begeistern Groß und Klein.

Was man mit Bier sonst noch so alles machen kann, erleben die Gäste am kleinen Marktplatz. Die Produkte können auch gerne als Mitbringsel gekauft werden.

Für Familien gibts Spiel und Spaß rund um den Hopfen: Hopfenparcours, Hopfen blasen und vieles mehr. Heute ist jede, bzw. jeder Hopfenkönig:in.

Auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt.

Zu Gast im Salzburger Freilichtmuseum sind die:

Stiegl Brauerei zu Salzburg aus dem Flachgau

Großarltaler Wochtabier aus dem Pongau

Mühltaler Brauerei aus dem Lungau

Rollbrettbräu aus dem Tennengau

Pinzgau Bräu aus dem Pinzgau

"Berauschend" wird unter den Richtlinien von "green event" durchgeführt. Für die Bierdegustationen kommt ein Mehrweg-Glassystem mit Pfand zur Anwendung.

Kontakt & Infos:

Salzburger Freilichtmuseum

Hasenweg 1

5084 Großgmain

Tel.: +43 662 / 850011-0

E-Mail: salzburger@freilichtmuseum.com

www.freilichtmuseum.com

SN-Card-Vorteil:

Bei Vorlage der SN-Card erhalten Sie den Eintritt zum halben Preis. Aktion nur gültig am 5. August 2023 zur Veranstaltung "Berauschend" - Internationaler Tag des Bieres" (maximal 2 Tickets pro SN-Card).