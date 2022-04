Auftakt von "Performance Fiction" bildet am 21. und 22. April 2022 die Klangperformance "ARTIKULAT" des NAMES - New Art and Music Ensemble Salzburg.

SN/luanna jimenes „Performance Fiction“ am 21. und 22. April im Toihaus.

Die Klangperformance "ARTIKULAT" des NAMES - New Art and Music Ensemble Salzburg markiert den Start des diesjährigen "Performance Fiction"-Festivals, das heuer pandemiegeschuldet als Veranstaltungsreihe über das ganze Jahr konzipiert ist. Mit "ARTIKULAT" präsentiert das NAMES Ensemble im Toihaus Salzburg ein Auftragswerk des Medienkünstlers Antoni Rayzhekov in der "Playgrounds"-Serie des Ensembles. Termine:

Donnerstag., 21. April um 19. und 20.30 Uhr

Freitag, 22. April um 17.30 Uhr SN-Card-Vorteil:

