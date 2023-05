Sonderprogramm zur Int. Woche der Nachhaltigkeit

Kreatives Upcycling? Energieberatung? Muss es bei Reinigungsmitteln wirklich immer Chemie sein? Alles Müll oder was? Reparieren oder wegwerfen? Nachhaltig bauen, wie geht das? Auf diese und andere Fragen gibt das Salzburger Freilichtmuseum am 3. und 4. Juni 2023 die Antworten.

Aufgrund seines Museumsauftrages ist das Salzburger Freilichtmuseum prädestiniert dafür, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit in all seinen Facetten auseinanderzusetzen. Und es lädt seine Gäste am 3. und 4. Juni 2023 ein, über den musealen Tellerrand hinaus mitzutun.

An diesen beiden Tagen ist das Museum Plattform für verschiedene Institutionen. Das Repair Café Grödig zum Beispiel repariert und gibt Tipps, die Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof zeigt ein kreatives Upcycling von Textilien. Die Energieberatung Salzburg berät Interessierte. Um nur einige Partner:innen zu nennen. An verschiedenen Workshops und (Kurz)Vorträgen soll Aufmerksamkeit erregt, aufgrund der Thematik auch aufgeregt, aber in jedem Fall angeregt werden. Mit "Kasperl und die Quallenfalle" ist das Programm auch für die Klein(st)en geeignet.

Neugierig? Was genau angeboten wird, finden Interessierte auf der Homepage des Salzburger Freilichtmuseum. Für einzelne Programmpunkte wie z. B. die Workshops ist eine Anmeldung notwendig.

Bereits jetzt nimmt das Salzburger Freilichtmuseum für das kreative Upcycling mit der Landwirtschaftlichen Fachschule Winklhof nicht mehr benötigte Hemden und Blusen sowie Besteck aller Art entgegen. Diese Sachen können ab sofort an der Kasse im Museum abgegeben werden.

An dieser Stelle noch ein Aufruf vom Repair Café Grödig. Die Besucher:innen sollen Gegenstände zum Reparieren mitbringen. Es gilt der Grundsatz "Alles was man tragen kann, außer Fahrräder: die müssen geschoben werden".

Das Museum ist an beiden Tagen von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber:innen erhalten das Eintrittsticket für um nur 6 Euro (statt 12 Euro). Gültig für maximal zwei Karten (nur bei Vorlage der SN-Card).

Kontakt & Infos:

Salzburger Freilichtmuseum

Hasenweg 1

5084 Großgmain

Tel.: +43 662 / 850011-0

E-Mail: salzburger@freilichtmuseum.com

www.freilichtmuseum.com