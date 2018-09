Adventserenaden im Stille-Nacht-Jahr

Von 1. bis 23. Dezember finden auch heuer wieder die beliebten Salzburger Adventserenaden statt. In diesem Jahr steht die Veranstaltungsreihe unter dem Titel "200 Jahre Stille-Nacht-Lied".

Die Adventserenaden bieten eine Programmzusammenstellung an, die man in Salzburg im Advent bei anderen Veranstaltungen in dieser Form nicht zu hören bekommt. Zur vorweihnachtlichen Stimmung trägt auch der vom Publikum immer wieder bestaunte Gotische Saal bei. Das Programm mit Lesungen und Musik (Klassik und Volksmusik) hat ein ganz eigenes Konzept und unterscheidet sich zur Gänze von anderen in Salzburg üblichen volkstümlichen Adventveranstaltungen.

Viele Besucher des Adventsingens kommen aber auch gern zu den Adventserenaden, um in intimem Rahmen zusätzlich eine andere Art des Advents zu genießen. Die professionellen Sänger und Musiker präsentieren den Konzertbesuchern eine Vielzahl Werke bekannter Komponisten und Schriftsteller (Marzik, Mörike, Rilke, Rheinberger, Humperdinck) sowie Weihnachtslieder in Bearbeitung von Harald Nerat.

Im Stille-Nacht-Jahr wird auch das weltbekannte Lied auf besondere Art mit einbezogen.

Termine: vom 1. bis zum 23. Dezember 2018, jeweils Samstag & Sonntag um 16 Uhr, am 8. Dezember auch um 19.30 Uhr. Spielort ist der Gotische Saal (Bürgerspital/Ende Getreidegasse).

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten die Karten um nur 30 Euro statt 34 Euro (Kategorie A) und 25 Euro statt 28 Euro (Kategorie B). Gültig für maximal 2 Personen. Verbilligtes Parken in den Altstadtgaragen (nur 4 Euro für 4 Stunden).

Infos & Tickets:

Konzertdirektion Nerat

Telefon: +43 662 / 436870

Mail: office@adventserenaden.at

www.adventserenaden.at

Quelle: SN