Aufgrund des großen Erfolges kehrt die Show nochmal für einige wenige Termine 2019 nach Österreich zurück!

Am 23. Januar 2018 feierte die Neuinszenierung von AFRIKA! AFRIKA! ihre Premiere im Theater am Potsdamer Platz in Berlin. Neben zahlreichen Neuentdeckungen, neugestalteten Highlights der vergangenen Shows und der beeindruckenden LED-Wand geht erstmals ein lebensgroßer afrikanischer Elefant mit auf Tournee (erschaffen in den Werkstätten des Star-Puppen- und Figurengestalters Michael Curry). Die Premiere bildete den Auftakt zur großen Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, die nun 2019 wieder aufgenommen wird.

Termine: 1. bis 3. Mai 2019, 19.30 Uhr, Salzburgarena.

Quelle: SN