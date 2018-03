Albert Hammond: Songbook Tour 2018

Ein Musiker der nach fast 40-jähriger Pause im Alter von 70 Jahren zurück auf die Bühne kommt, ein 2,5 stündiges Konzert ohne Pause absolviert und so erfolgreich sein Publikum, die Presse beeindruckt ist einmalig.

Der Songwriter und Emmy-Award-Gewinner komponiert seit mehr als 50 Jahren, aus seiner Feder stammen über 30 Top 40 Hits: "Down By The River", "Everything I Want To Do", "I´m A Train", "It Never Rains In Southern California", "The Air that I breathe" (Hollies), "One Moment in Time" (Whitney Houston), "When I need you" (Leo Sayer) u.v.m. Die Songbook Tour zeigt nicht nur den Reichtum an Liedern von Albert Hammond, sondern präsentiert ihn auch als charmanten Entertainer.

Er schrieb Songs für Tom Jones, Joe Cocker, Celine Dion, Chris De Burgh, die Carpenters und Ace of Base. Gemeinsam mit Duffy schrieb und produzierte er die meisten Titel auf deren zweiten, 2010 erschienenen Album Endlessly.

Termin: Freitag, 4. Mai 2018, 20 Uhr, republic Salzburg.

(SN)