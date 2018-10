Austropop-Kabarett DaBerrer

"Ausgepopt - ein schräger Heimatabend" von und mit dem Innviertler Kabarettisten DaBerrer. Die Salzburg-Premiere ist am Freitag, 30. November 2018 um 19.30 Uhr im Stadttheater Hallein zu sehen.

Hatten Sie schon immer Lust auf einen abendfüllenden Kulturvortrag über das oberösterreichische Innviertel? Vermutlich nicht. Das ist auch dem Berrer klar. Deshalb lockt er sein ahnungsloses Publikum mit umgedichteten Perlen des Austropop in die Vorstellung und beglückt es mit einer unfreiwilligen Kulturreise durch ein Land, so unberührt wie unbekannt.

Tauchen Sie ein in eine Welt, in der die Begriffe Kunst und Dünger unzertrennlich miteinander verbunden sind. Eine Welt aus rivalisierenden Dörfern, in der verbotene Liebe unweigerlich nicht nur zu zerbrochenen Herzen sondern auch zu mehrfach gebrochenen Knochen führt. Eine Welt, in der Emanzipation gelebt, aber dafür mit Doppel "n" geschrieben wird.

Lernen Sie das Innviertel mit seinen Eigenheiten kennen, beziehungsweise lernen Sie die Eigenheiten der Innviertler kennen, hören Sie liebevolle Eigeninterpretationen allseits bekannter Austropophadern und genießen Sie einen schrägen (Heimat)Abend mit dem Berrer.

Kabarett DaBerrer

Ausgepopt - Salzburg Premiere

Freitag, 30. November 2018

Beginn: 19.30 Uhr (Einlass: ab 19 Uhr, freie Sitzplatzwahl)

Ort: Hallein, Stadtheater/-kino

Ab 18.30 Uhr und in der Pause ist für kleine, feine Speisen und Getränke gesorgt.

Mehr Infos zur Veranstaltung finden Sie unter: www.salzspiele.at

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf (solange der Vorrat reicht).

Tickets gibt es bei allen oeticket-Vorverkaufsstellen, im SN-Foyer, bei allen Raiffeisenbanken und Volksbanken bei Vorlage der SN-Card sowie online hier.

Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen.

