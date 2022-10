Die Blockbuster-Ausstellung über den Street-Art-Superstar Banksy gastiert ab 21. Oktober in der Wiener Stadthalle. "The Mystery of Banksy - A Genius Mind" gibt dem Besucher in einem aufwändigen und einzigartigen Setting einen umfassenden Überblick und Einblick in das Gesamtwerk des Genies und Ausnahmekünstlers!

Er ist weltberühmt und dennoch ein Mysterium - Banksy, der in Bristol geborene und bis heute anonyme Graffiti-Künstler und Maler, der dafür bekannt ist, die Grenzen des Kunstmarkts infrage zu stellen, und der mit seinen Arbeiten seit Jahren für Furore sorgt. Die Ausstellung zeigt dabei eine noch nie da gewesene Präsentation mit mehr als 150 Werken des gefeierten Street-Art-Superstars: Graffitis, Fotografien, Skulpturen, Videoinstallationen und Drucke auf verschiedenen Materialien wie Leinwand, Stoff, Aluminium, Forex und Plexiglas wurden eigens für diese Sonderschau reproduziert und zusammengetragen. AUSTELLUNGSINFORMATIONEN:

"The Mystery of Banksy - A Genius Mind" Ausstellungszeitraum: 21. Oktober 2022 - 4. Februar 2023 Öffnungszeiten:

DI / MI / SO 10.00 - 18.00 Uhr

DO / FR / SA & Feiertage 10.00 - 20.00 Uhr Sonderöffnungstag:

2. Weihnachtsfeiertag, 26.12.2022 Wo: Wiener Stadthalle, Studio F

Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien Mehr Infos & Öffnungszeiten: www.mystery-banksy.com SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten 20% Rabatt auf die Zeitfenster-Tickets (Familie und Erwachsener) - gültig bis 20. November 2022. Ticketbestellungen im oeticket-Webshop online hier

Im Ticketpreis inbegriffen ist eine umfangreiche und informative Multimedia-Führung, die die Besucher ganz einfach auf ihren Smartphones abrufen können.