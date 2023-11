Messner im Gespräch: Alpinismus pur

Am Mittwoch, 8. November startet das 29. Bergfilmfestival mit einem Vortrag der jungen Generation. Ab 19 Uhr berichtet Simon Messner im Stadtkino Hallein von Erstbegehungen in den entlegensten Ecken der Welt. Im Anschluss beantwortet der junge Südtiroler Fragen aus dem Publikum.

Der Vater war schon öfters beim Bergfilmfestival zu Gast, jetzt kommt zu ersten Mal der Sohn. Simon Messner ist nicht nur studierter Molekularbiologe und Bergbauer, er ist auch Alpinist aus Leidenschaft: "Ich bin kein Sportkletterer und noch weniger Profisportler. Das lässt mir Freiraum. Ich sehe mich als Alpinist und somit einer langen Tradition verpflichtet. Hier geht es nicht um reine Zahlen, Schwierigkeiten, Zeiten. Alpinismus ist weder messbar noch ist er vergleichbar."

Mit dieser Haltung tritt der 32-Jährige, der am 8. November auch Geburtstag feiert, unweigerlich in die riesigen Fußstapfen des Vaters Reinhold Messner. Auch in der nächsten Generation geht es um die Reduktion der Mittel, das Ausgesetztsein in der wilden Natur, das Abenteuer jenseits der Massen. Während man in allen Medien über die Auswüchse des 8000er-Bergsteigens streitet, ist Simon auf Gipfeln unterwegs, die kaum jemand kennt. Dieses Jahr auf dem 7163 Meter hohen Yermanendu Kangri im Karakorum, aber auch im Oman, in Jordanien, in den Alpen und in seinen Hausbergen, den Dolomiten.

Im Filmprogramm des Bergfilmfestivals im DAS KINO sind dann Vater und Sohn mit jeweils eigenen Filmen vertreten: Simon Messner mit dem Film "Traditional Alpinism" und Reinhold Messner mit "Sturm am Manaslu"

SN-Card-Vorteil:

Karten für den Eröffnungsvortrag am Mittwoch, 8. November gibt's um 23 Euro statt 25 Euro.

Karten für die Filmprogramme regulär um 9 Euro bzw. am Montag um 7 Euro (statt 11 Euro) - jeweils gültig für eine Person bei Vorlage der SN-Card.

