Achttausender beim Bergfilmfestival

Zum Abschluss des Bergfilmfestivals führen zwei Vorträge auf die höchsten Berge der Welt. Billi Bierling ist Expertin für das moderne Höhenbergsteigen und war selber auf sechs Achttausendern. Der Pinzgauer Peter Wörgötter zeigt frühe Super-8-Filme von seinen Expeditionen in den Karakorum.

Billi Bierling arbeitet seit zwei Jahrzehnten für die Datenbank der legendären Himalaya-Chronistin Elizabeth Hawley. Das im Jahr 1963 gegründete Archiv ist bis heute die wichtigste Referenz für die Geschichte des Höhenbergsteigens. In ihrem Vortrag am Samstag, 18. November 2023 um 18 Uhr im DAS KINO gibt sie Einblicke in ihre Arbeit und spricht offen über die negativen und positiven Seiten des modernen Expeditionstourismus. Unterstützt wird die in Garmisch geborene von Schwester Christiane. Sie liest aus Billis neuem Buch: "Ich hab ein Rad in Kathmandu - Mein Leben mit den Achttausendern".

Peter Wörgötter ist einer der erfolgreichsten Höhenbergsteiger Österreichs. Ihm glückte 1981 die erste Skiabfahrt von einem Achttausender - vom 8163 Meter hohen Manaslu. Wörgötter hat insgesamt fünf Achttausender bestiegen und so gut wie alle seine Expeditionen filmisch dokumentiert. Am Sonntag, 19. November 2023 um 16 Uhr im DAS KINO nimmt er das Publikum mit in den Karakorum. Er berichtet - filmische Schätze inklusive - von seiner ersten Expedition zum Broad Peak 1979 und der großen Karakorum-Expedition 1986 unter der Leitung von Karl Maria Herrligkoffer. Und natürlich vom Nanga Parbat (8125 m). Die Aufnahmen von Land und Leuten zeigen eindrucksvoll, wie sich die Gegend und das Vorgehen beim Expeditionsbergsteigen in den letzten Jahrzehnten verändert haben.



SN-Card-Vorteil:

Karten für die Vorträge um 18 Euro (statt 20 Euro), Karten für die Filmprogramme um 9 Euro (statt 11 Euro) - jeweils gültig für eine Person bei Vorlage der SN-Card.

Infos & Tickets:+43 662 / 87 31 00-15

Onlinetickets und Reservierungen:www.daskino.at