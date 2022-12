Biathlon Weltcup Ruhpolding 2023

Spannende Duelle am Schießstand, läuferische Höchstleistungen auf der Strecke und eine bombastische Stimmung - das charakterisiert den Biathlon-Weltcup in Ruhpolding (11. bis 15. Jänner 2023). Seien Sie live dabei, wenn die Weltelite des Biathlonsports in der Chiemgau Arena um wertvolle Weltcup-Punkte kämpft!

Die Organisatoren sind wahre Profis: Schließlich wurden in der Chiemgau Arena schon über 40 Biathlon-Weltcups und sechs Weltmeisterschaften ausgetragen.

Das Wettkampfprogramm beginnt am 11. Jänner 2023 mit dem Einzel der Herren. Am 12. Jänner 2023 folgt der Einzel-Wettbewerb der Damen. Die Staffel der Herren schließt sich am 13. Jänner 2023 an, während die Damen-Staffel am 14. Jänner 2023 an den Start geht. Den Abschluss macht der Massenstart der Herren und der Damen am 15. Jänner 2023. Nach den Wettkämpfen wird im Championspark in der Ortsmitte von Ruhpolding gefeiert. Den Auftakt macht der Schlagerstar Mickie Krause.

Zeitplan, Tickets und Informationen rund um den Biathlon-Weltcup unter www.biathlon-ruhpolding.de

