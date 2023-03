BimBam Festival 2023: Marc Lacourt

La serpillère de Monsieur Mutt. Erleben Sie das französische Tanzstück ab 3 Jahren vom 9. bis 11. März 2023 live im Museum der Moderne Salzburg Mönchsberg!

Waschen, schrubben oder putzen: Das macht man so mit einem Wischmopp. Nach getaner Arbeit lehnt dieser dann im Eck und wartet auf seinen nächsten Einsatz. Nicht so bei Monsieur Mutt - da erwacht der Mopp zum Leben! Er tanzt und wirbelt umher - und wird plötzlich selbst zur Kunst. Immer mehr Dinge erobern nach und nach die Bühne und suchen einen passenden Ort. Am Ende finden sie zusammen in einer gemeinsam gestalteten Ausstellung.

BimBam-Festival:

La serpillére de Monsieur Mutt

Marc Lacourt - MA Compagnie

Tanzstück ab 3 Jahren

Vorstellungen:

Donnerstag, 9. März 2023, 15 Uhr

Freitag, 10. März 2023, 15 Uhr

Samstag, 11. März 2023, 15 Uhr



Ort: Museum der Moderne Salzburg Mönchsberg

Mehr Infos: www.toihaus.at

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten die Tickets für das BimBam Festival: Marc Lacourt "La serpillère de Monsieur Mutt" um 8 Euro statt 10 Euro (nur bei Vorlage der SN-Card).

Online-Ticketing: www.toihaus.kupfticket.at