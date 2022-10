Erleben Sie Konzerte vom Feinsten - die Jubiläumssaison der CAMERATA steht vor der Tür. Eleganz und Frische, damit begeistert die CAMERATA ihr Publikum seit 70 Jahren und hat in der Saison 2022/23 eine ganze Reihe von wunderbaren Klangerlebnissen im Gepäck.

Am 11. November gibt das renommierte Kammerorchester mit dem Jubiläumskonzert den Auftakt zu sieben Konzerten, die wieder im grundsanierten Großen Saal der Stiftung Mozarteum stattfinden.

So hat die CAMERATA gleich zwei der herausragendsten Solistinnen eingeladen, gemeinsam mit ihr in Salzburg zu musizieren. Mit der Pianistin Hélène Grimaud und der Geigerin Janine Jansen verbindet die CAMERATA eine enge musikalische Freundschaft. Auch die vielversprechendsten Musikerpersönlichkeiten der jungen Generation sind zu erleben: Julia Hagen sorgt mit ihrem dynamischen Cellospiel bereits in ganz Europa für Furore, mit Sheku Kanneh-Mason freut sich die CAMERATA auf eines der großen britischen Cellotalente. Der junge Dirigent Felix Mildenberger rundet das Zukunftstrio ab.

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten einen 1+1-gratis-Vorteil auf ein Abonnement (das zweite Abo ist gratis, gültig auf die ersten fünf Abos). Solange der Vorrat reicht.

Im Kartenbüro der Stiftung Mozarteum Salzburg:

Theatergasse 2

Mo.-Fr.: 10-13 Uhr

Tel.: +43 662 / 873 154

tickets@mozarteum.at

Mehr Infos zu den Abos:https://www.camerata.at/tickets-abos/

