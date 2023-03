Tauchen Sie mit CAVALLUNA - "Geheimnis der Ewigkeit" in ein spannendes Abenteuer ein und erleben Sie spektakuläre Reitkunst vor der Kulisse wunderschöner exotischer Landschaften mit farbenfrohen Dörfern, malerischen Küsten, tropischen Wäldern und archaischen Tempeln - live zu sehen am 13. & 14. Mai in der Salzburgarena!

Nach "Cavalluna - Welt der Fantasie" und "Cavalluna - Legende der Wüste" folgt jetzt die neue Show "Cavalluna - Geheimnis der Ewigkeit", bei der sich das Publikum wieder auf wunderschöne Pferde, höchste Reitkunst, überwältigende Schaubilder und gefühlvolle Musik freuen darf - eingebettet in eine fantastische Geschichte. Im Zusammenspiel mit den besten Reitern Europas verzaubern die edlen Tiere Zuschauer jeden Alters und schenken mit ihrer Eleganz und Anmut unvergessliche Erlebnisse. Termine: Samstag, 13.05.2023 Salzburg, Salzburgarena, Beginn 14.00 Uhr & 19.30 Uhr

Sonntag, 14.05.2023 Salzburg, Salzburgarena, Beginn 13.00 Uhr & 17.30 Uhr

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten bis zu 15% Rabatt für die beiden Abendtermine von "Cavalluna" am 13. Mai um 19.30 Uhr & am 14. Mai um 17.30 Uhr in der Salzburgarena. Kartenkauf bei allen oeticket-Vorverkaufstellen, Raiffeisenbanken und online hier für den 13. Mai und online hier für den 14. Mai