Die Global Family Hoteliers des Landes Salzburg und "Schlossherr" Markus Hofbauer laden am Sonntag, 19. Juni 2022 von 14 bis 20 Uhr herzlich zum Charity-Grillfest auf Schloss Fischhorn (Zell am See) ein. Der Reinerlös kommt dem "Reisebüro der Menschlichkeit" zugute.

Ein außergewöhnliches Grillfest wartet auf die Gäste mit erstklassiger Weinverkostung von fünf Topwinzern, mit dem Luxus-Grill-Equipment von Ofyr und Flare, mit Grillkoch Andreas vom Schlosssee, der mit Haya Molcho Tim Mälzer bezwungen hat, und Michael Fix aus Deutschland. Dazu ein wahrer Genuss an Musik und kulinarischen Köstlichkeiten aus der Genussregion Steiermark. Alles für den guten Zweck im mondänen Schloss Fischhorn in Zell am See (Zellerstraße 38, 5671 Fischhorn). Öffentlich ist die Luxus-Herberge nicht zugänglich. Das Fest findet am Sonntag, dem 19. Juni 2022 von 14 bis 20 Uhr statt. Der Reinerlös kommt dem "Reisebüro der Menschlichkeit" zugute. Die Musiker kommen aus den USA, Österreich und der Ukraine. Mit einer Charity-Tombola und einer Kunst- und Wein-Auktion gibt es nicht nur hochwertige Preise zu erobern, sondern damit wird vielen Familien in Not geholfen! "Schlossherr" Markus Hofbauer, Hotelier und Apartmentvermieter, und die touristische Menschenrechts- und Hilfsorganisation Global Family organisieren dieses Charity- und Genuss-Event. SN-Card-Vorteil:

Für dieses Charity-Event gibt es exklusiv 12 VIP-Tickets um nur 119 Euro (statt 149 Euro) bzw. 12 normale Tickets um nur 99 Euro (statt 119 Euro) pro Person. Mehr Infos & Tickets

https://www.global-family.net/assets/Uploads/2022-webo/pdf/gf-charityschloss.pdf

https://www.schlossfischhorn.at/events/charity-schloss/ Kontakt für Rückfragen: Tel.: +43 699 / 103 26 964