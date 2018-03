Chiaroscuro Quartet in der Stiftung Mozarteum

SN-Card Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf.

Das junge, spritzige Chiaroscuro Quartet aus London macht am Donnerstag, den 8. März um 19.30 Uhr Station im Großen Saal der Stiftung Mozarteum. Die vier Streicher haben mit ihrem lebendigen und farbenreichen Musizieren bereits international aufhorchen lassen. Der Name stammt aus dem Italienischen: Chiaroscuro bezeichnet Kontrast, Auf und Ab, Gegensatz, Helldunkel. Eine kluge Namensgebung für ein Ensemble, das so munter und mit so viel Spielfreude Musik macht. Nach Salzburg bringen sie Werke von Mozart, Beethoven und Schubert mit.

