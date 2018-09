Franz Grillparzers Theaterklassiker feiert am 20. September 2018 in der Regie von Christoph Batscheider im Schauspielhaus Salzburg Premiere.

Nach der Vorlage des "Argonautenepos" von Apollonios von Rhodos und "Medea" von Euripides schrieb Grillparzer sein dramatisches Gedicht in drei Teilen. "Das goldene Vlies" ist seit dem Jahr 1819 ein nicht wegzudenkender Bestandteil der österreichischen Theaterspielpläne. In Salzburg bringt Christoph Batscheider das Drama in einer verknappten und modernen Fassung auf die Bühne.

Das goldene Vlies, das sagenumwobene Widderfell aus dem Besitz der Götter, verspricht seinem Besitzer Macht und Reichtum. Doch bringt es allen, die danach greifen nur Unglück: Phryxus, der Griechenfürst sucht Zuflucht und Schutz bei Aietes, dem König der Kolcher. Doch zu viel fordert der Grieche und wird hinterhältig vom Barbarenkönig ermordet. Seine Tochter Medea erkennt, dass der feige und habgierige Raubmord am Gastfreund nun wie ein Fluch auf dem Vlies lastet. Sie sieht voraus, dass die Griechen kommen werden, um Phryxus zu rächen. Ihre Prophezeiung tritt ein. Angeführt werden die Argonauten von Jason, dessen Onkel ihm den Thron nur dann überlassen will, wenn dieser das Vlies nach Hause bringt. Medea verspricht zunächst dem Vater, ihm gegen die feindlichen Griechen zu helfen. Doch sie verliebt sich in den Argonautenführer, verrät ihre Familie und verlässt mit ihm ihre Heimat. In Griechenland wird Jason jedoch nicht als Held gefeiert, seine Rückkehr mit der Barbarin an seiner Seite stößt auf Ablehnung. Vom Onkel erhält er nicht, wie versprochen, den Thron, sondern wird aus seiner Heimat verstoßen. In Korinth schließlich finden Jason und Medea Zuflucht bei Kreon und seiner Tochter Kreusa. Doch zu schwer lastet auf Jason die Verbannung aus der Gesellschaft, zu unerträglich wird für Medea der Verrat an ihrer eigenen Familie, ihre einst so große Liebe zerbricht.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Eintrittskarte für die Vorstellung von "Das goldene Vlies" am Samstag, dem 22. September 2018, um 19 Uhr.

Infos & Kartenbuchung unter:

Mail: office@schauspielhaus-salzburg.at

Telefon: +43 662 / 8085-85

www.schauspielhaus-salzburg.at

Quelle: SN