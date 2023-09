Das kleine theater startet in den Herbst

Erleben Sie Komödie, Kabarett und Theater im kleinen theater Salzburg. SN-Card-Inhaber:innen genießen auf ausgewählte Vorstellungstermine 20% Rabatt.

Christine Rothacker mit „House of Cows – Die Serie zur Milchschnitte“ am 8. Oktober im kleinen theater.

"Enters with a gun and a dead seagull" ist eine moderne Fassung von Anton Tschechows "Die Möwe". In englischer Sprache. In der hinreißenden Komödie "Paradies" trifft ein junger Mann auf eine sehr viel ältere Dame. Flirtet sie etwa mit ihm? Sie könnte seine Uroma sein. Mit Daniela Enzi und Alexander Lughofer.

Beim Improtheater "PowerPoint-Karaoke" ist alles möglich. Acht Personen halten Vorträge zu ihnen unbekannten Themen. Das Publikum bewertet.

Kabarettistische Highlights servieren Isabel Meili mit "Genug", Fritz Egger & Johannes Pillinger mit "Wie mir der Schnabel gewachsen ist", Malarina mit "Serben sterben langsam" und Christine Rothacker mit "House of Cows - Die Serie zur Milchschnitte". Als Zimmermädchen im Kuhstall setzt sie uns Hörner auf.

Programvorschau (Beginn jeweils um 19.30 Uhr):

Enters with a gun and a dead seagull": 15. September

"Paradies": 20., 21. September; 6., 7. Oktober

"Isabel Meili": 27. September

"Egger & Pillinger": 29. September

"PowerPoint-Karaoke": 30. September

"Malarina": 4. Oktober

"Christine Rothacker": 8. Oktober

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten mit Ihrer SN-Card 20% Rabatt auf die Karten - gültig für folgende Vorstellungstermine im kleinen theater:



* "Paradies" am 21. September, 19.30 Uhr

"Isabel Meili" am 27. September, 19.30 Uhr

"PowerPoint-Karaoke" am 30. September, 19.30 Uhr

"Christine Rothacker" am 8. Oktober, 19.30 Uhr



Karten sind erhältlich im Kartenbüro des kleinen theaters:

Schallmooser Hauptstraße 50, 5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 872 154

Mehr Infos:www.kleinestheater.at