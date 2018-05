Das neue Programm ist da!

Die aus über 20 Nationen stammenden Musiker der CAMERATA Salzburg werden in der kommenden Spielzeit über 80 Konzerte in den großen Musikzentren der Welt geben.

Elf Mal können Sie das Salzburger Eliteensemble mit dem "Who is Who" der klassischen Musikwelt bei den Saisonkonzerten im Großen Saal der Stiftung Mozarteum erleben.

Freuen Sie sich auf Begegnungen mit alten Freunden wie Fazıl Say, Lisa Batiashvili, François Leleux, Mathias Goerne, Joshua Bell und Andrew Manze sowie auf das mit Spannung erwartete Salzburg-Debüt der mexikanischen Dirigentin Alondra de la Parra.

Besondere Highlights sind das Christmas-Special mit Stargeiger Pinchas Zukerman und das Silvester- und Neujahrskonzert unter dem Motto "Viva la Diva".

CAMERATA ABO: PLUS: Sechs Konzerte ab € 100,8

CAMERATA ABO: Fünf Konzerte ab € 84,-

EINZELKARTEN ab € 21 (Jugendkarten € 10)

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20 Prozent Rabatt im Vorverkauf für das Silvester- und Neujahrskonzert am 31. Dezember 2018 (19.30 Uhr) und 1. Jänner 2019 (15.30 Uhr) im Großen Saal der Stiftung Mozarteum. Angebot gültig bis zum 30. September 2018 (solange der Vorrat reicht).

Tickets:

Kartenbüro der Stiftung Mozarteum im Mozart-Wohnhaus

Theatergasse 2, 5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 87 31 54

Mail: tickets@mozarteum.at

www.mozarteum.at

