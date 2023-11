Nach der ausverkauften ICONIC TOURNEE 2023 gibt der Stargeiger exklusive Zugabe-Konzerte mit dem Programm seines prämierten Bestseller-Albums! Sichern Sie sich jetzt Karten für David Garrett Trio - Iconic Tour 2024 am 4. April 2024 im Festspielhaus Salzburg.

David Garrett – das Ausnahmetalent an der Geige.

"ICONIC", das aktuelle Album von David Garrett, ist inspiriert von jenen legendären Geigern, deren Glanzstücke und gefühlvolle Melodien ihn schon als Kind begeisterten. Dabei spielt er unter anderem Musik von Vivaldi, Dvořák, Gluck, Kreisler, Raff, Mozart und Schumann in neuen Bearbeitungen. Für dieses wunderbare Projekt wurde der Stargeiger mit dem OPUS Klassik als "Bestseller des Jahres" und einer Goldenen Schallplatte für sein ICONIC-Album ausgezeichnet. Mit seiner individuellen Auswahl von Stücken erinnert David Garrett an das goldene Zeitalter der Geigenvirtuosen - an Künstler wie Jascha Heifetz, Fritz Kreisler und Yehudi Menuhin, die ihn bezauberten.

Auf Tour präsentiert Garrett sein Herzensprojekt im Trio.

Mehr Infos: https://www.cofo.at/events/david-garrett-trio.html

Termin: Donnerstag, 4. April 2024, 20 Uhr, Salzburg / Festspielhaus.

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf.

Tickets erhältlich bei allen bekannten oeticket-Vorverkaufsstellen, Raiffeisenkassen und online hier.