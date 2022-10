Erleben Sie die magische Musik von Sir Elton John und Hans Zimmer live am 18. Februar 2023 im Großen Festspielhaus Salzburg! Zum ersten Mal wird in diesem Konzert-Ereignis der brillante, deutschsprachige Film-Soundtrack mit den packenden Songs des gleichnamigen Musicalwelterfolges verbunden und mit stimmungsvollen Video-Eindrücken in Szene gesetzt.

Der Oscar-prämierte Soundtrack von Filmmusik-Legende Hans Zimmer prägt nun schon seit 27 Jahren den weltweiten Erfolg des Zeichentrickfilms "Der König Der Löwen": Afrikanische Rhythmen und Klänge, gepaart mit monumentalen, epischen Melodien. Hinzu kommen die ergreifenden Hits von Sir Elton John: "Hakuna Matata", "Circle of Life" und "Can You Feel the Love Tonight", bleiben nicht nur Fans im Ohr, sondern jedem, der diesen Film einmal gesehen hat. Mit kaum einem anderen Film-Soundtrack verbinden ganze Generationen so viele persönliche Emotionen und Erinnerungen wie mit Disneys "König der Löwen". Die Geschichte des Löwenjungen Simba, der sich auf die Suche nach seinem Platz im ewigen Kreislauf des Lebens macht und mit der Kraft der Freundschaft alle Gefahren und Widrigkeiten überwindet, erzählt eine archaische Grundstruktur, die über Generationen hinweg fasziniert. Der Musicalwelterfolg, basierend auf dem Film und erweitert um eine große Anzahl neuer Songs, führte zu einem unbeschreiblichen Run auf die begehrten Tickets. Die zusätzlichen Kompositionen, die sich perfekt in die ikonischen Filmsongs einfügen, haben bis heute, 20 Jahre nach der Premiere, ihre Magie beibehalten. Der König der Löwen

The Music Live in Concert

Samstag, 18. Februar 2023

20.00 Uhr

Großes Festspielhaus

Hofstallgasse 1, 5020 Salzburg Mehr Infos: https://www.cofo.at/events/der-koenig-der-loewen.html

