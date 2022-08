Erleben Sie am Mittwoch, dem 21. September, das Kultstück mit Wolfgang Ambros, Klaus Eberhartinger, Joesi Prokopetz & Christoph Fälbl zum letzten Mal live in der Salzburgarena und sichern Sie sich die Karten um 20% ermäßigt!

Im Jahr 2016 verabschiedete sich das Kultstück "Der Watzmann" nach 40 Jahren in die Musikgeschichte. Aber wie das halt so ist mit Klassikern, die längst beim Publikum als immer und ewig aufführbar gelten, dauerte der Aufenthalt im Ausgedinge nur vier Jahre, und das Rustikal wird 2022 definitiv zum letzten Mal in der Originalbesetzung live zu erleben sein.

Wolfgang Ambros und der No.1 vom Wienerwald, Klaus Eberhartinger, die EAV-Legende als Gailtalerin, Joesi Prokopetz als Knecht und Vater und Christoph Fälbl in einer Doppelrolle als Bua und Knecht, werden in der spektakulären Original-Inszenierung noch einmal die zahllosen Fans begeistern.

Termin: Mittwoch, 21. September 2022, 20.00 Uhr, Salzburgarena.

Mehr Infos: www.showfactory.at

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten 20% Rabatt für das Musical "Der Watzmann ruft" am Mittwoch, dem 21. September 2022, um 20 Uhr in der Salzburgarena.

Tickets sind bei allen bekannten oeticket-Vorverkaufsstellen und online hier erhältlich.

Ticket-Hotline: 0900 / 9496 096.

