"Die SEER" live in Wagrain-Kleinarl

Die Ladies Week ist zurück! Unter dem Motto "1+1 Gratis" profitieren ab sofort alle von diesem Angebot, das vom 17. bis 24. März in der gesamten Ski-amadé-Region gilt. Erleben Sie Pistenzauber & Musik der SEER hautnah bei der Ladies Week 2018!

Manege frei im Event Circus! Erstmals öffnet heuer zu Beginn der Ladies-Week hoch2 das eigens für Veranstaltungen in der Tourismusregion Wagrain-Kleinarl aufgestellte Zirkuszelt seine Pforten. Groß genug, um hervorragende Stimmung zu garantieren, und zugleich intim genug, um eine der stärksten Livebands des Landes fast hautnah zu erleben: "Die Seer" am Sonntag, 18. März, im Event Circus im Snow Space Salzburg bei der Talstation der Flying Mozart in Wagrain (Einlass: 19 Uhr, DJ: ab 19.45 Uhr, Konzertstart: 21 Uhr).

Die 1996 in Grundlsee gegründete Band gibt auf der Bühne ihr Bestes. Und mit Hits wie "Wilds Wasser", "Junischnee", "Über'n Berg" oder "Aufwind" - um nur ein paar zu nennen - bahnen sich die acht Vollblutmusiker bei jedem Konzert den Weg direkt ins Herz ihrer Fans.

Die Ladies Week findet vom 17. bis zum 24. März in der gesamten Ski-amadé-Region statt!

Praktisch: Reist man im Doppelpack an, bekommt man während der Ladies Week - bei Buchung eines Wochenpakets im Doppelzimmer - vom Beherberger einen Sechs-Tages-Skipass geschenkt.

Eröffnungskonzert der Ladies-Week 2018 in Wagrain-Kleinarl

DIE SEER

Sonntag, 18. März 2018

im Event Circus bei der Talstation der Flying Mozart in Wagrain

im Schigebiet Snow Space Salzburg

Einlass 19.00 Uhr - DJ ab 19.45

Die SEER um 21.00 Uhr

Mehr Infos zur Veranstaltung:

www.wagrain-kleinarl.at

www.snow-space.com

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 15% Rabatt auf die Eintrittskarten im Vorverkauf für das Konzert von "Die Seer" am 18. März 2018.

Tickets bei allen oeticket-Verkaufsstellen, im SN-Foyer und online hier.

(SN)