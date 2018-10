"Die Winterreise" in der Stiftung Mozarteum

"Die Winterreise" von Franz Schubert zählt zu den größten und bewegendsten Liederzyklen der Musikgeschichte.

Sie bildet den Höhepunkt in Schuberts Liedschaffen und den Gipfel romantischer Liedkunst: 24 Seelenzustände, gedichtet von Wilhelm Müller, 1827 vertont von Franz Schubert. Diese melancholische bis abgründige Musik in der Interpretation von Julian Prégardien und Lars Vogt am Dienstag, 6. November, um 19.30 Uhr im Großen Saal der Stiftung Mozarteum zu erleben ist ein Highlight.

Julian Prégardien ist ein herausragender Vertreter der jungen Sänger-Generation. Der Tenor begeistert das Publikum mit seinen dramaturgisch anspruchsvollen Liedprogrammen. In den letzten Jahren debütierte er beim Festival d'Aix-en-Provence, an der Hamburgischen und an der Bayerischen Staatsoper sowie an der Opéra Comique in Paris. In Salzburg ist Prégardien regelmäßig zu Gast, zuletzt im Jänner bei der Mozartwoche und im Sommer bei "Salome" bei den Salzburger Festspielen. Beim Liederabend im Großen Saal steht ihm Pianist Lars Vogt als kongenialer Partner zur Seite. Vogt hat sich in seiner Laufbahn ein internationales Renommée als Solist und Kammermusikpartner erspielt.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20 Prozent Rabatt auf die Karten im Vorverkauf - nach Verfügbarkeit.

Infos & Kartenbestellungen:

Kartenbüro der Stiftung Mozarteum Salzburg

Mozart-Wohnhaus

Theatergasse 2, 5020 Salzburg

Mo.-Fr.: 10-15 Uhr

Tel.: +43 662 / 87 31 54

Mail: tickets@mozarteum.at

www.mozarteum.at

Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN