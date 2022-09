Die beliebtesten Disney Figuren erkunden die Horizonte ihrer Träume: Erleben Sie die spannende Eiskunstlauf-Show live vom 17. bis 19. März 2023 in der TipsArena Linz und sichern Sie sich rabattierte Karten im Vorverkauf!

Die Zuschauer werden in dieser actiongeladenen Produktion die Segel für eine abenteuerliche Reise durch die stürmische See setzen und durch schneebedeckte Berge wandern. Erzählt werden mehrere inspirierende Geschichten, deren Charaktere eines gemeinsam haben: Sie alle wollen die Tiefen, Höhen und Horizonte ihrer Träume erkunden. Neben Vaiana und dem Halbgott Maui warten auf die Zuschauer acht weitere Geschichten über jede Menge Mut und ganz viel Herz, darunter "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren", "Coco", "Die Schöne und das Biest", "Aladin und Rapunzel - Neu Verföhnt".

Dieses Eiskunstlaufspektakel zeigt, wie Mut die kühnsten Träume der Disney-Helden wahr werden lässt. Die Zuschauer reisen mit Anna, Elsa und Olaf ins bergige Arendelle und erleben die berührende Geschichte einer schwesterlichen Liebe, die am Ende sogar ein ganzes Königreich rettet. Aladdin stürzt sich in unglaubliche Abenteuer, und die Besucher werden Zeuge, wie er seine Widersacher auf dem Marktplatz von Agrabah austrickst. Miguel reist in das fantastische und mystische Land der Toten und erfreuet sich dort an dem pulsierenden bunten Fest der Familie zum Dia de los Muertos.

Termine:

Freitag, 17. März 2023: 14.00 & 18.00 Uhr

Samstag, 18. März 2023: 11.00 & 15.00 & 19.00 Uhr

Sonntag, 19. März 2023: 11.00 & 15.00 Uhr



Ort: TipsArena Linz

