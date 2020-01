Schauspieler und Kabarettist Fritz Egger zieht zusammen mit seinem Musiker Johannes Pillinger sowie den beiden Co-Autoren Manfred Koch und Fritz Popp nach 30 Jahren Bilanz.

"Im Grunde gibt es drei Arten von Kabarett:

1. Politisch

2. Sozialkritisch (das ist praktisch auch politisch)

3. Kabarett ohne Sozialkritik, also ohne Politik. Das ist aber dann nicht Kabarett!

Was wir nach 30 Jahren sagen können: Wenn Kabarett eher weniger Spaß macht, ist es meist politisch. Wenn es eher mehr Spaß macht, ist es meist sündhaft - wie im echten Leben. Dem tragen wir anlässlich des Jubiläums Rechnung. Für unser "best of" haben wir schlichtweg nur jene Passagen aus früheren Programmen ausgewählt, bei denen am meisten gelacht wurde! Denn zwei Dinge werden aufgewärmt und nachgewürzt besser: Gulasch und Kabarettnummern …!"

Donnerstag, 27. Februar 2020, Beginn 20 Uhr

SN-Card Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten die Karte im VVK um 20 Euro statt 24,20 Euro

Infos & Karten:

Tickets können unter tickets@kulisse.at oder per Telefon unter 01/4853870 mit dem Codewort SN-Card reserviert werden. Die Karten müssen am Tag der Veranstaltung unter Vorweis der SN-Card bis spätestens 19.30 Uhr abgeholt werden.

Karten für Gruppen ab 6 Personen sind eine Woche vor der Veranstaltung bei zu bezahlen, damit Plätze im Saal reserviert werden können (Überweisung möglich).

Ansonsten ist Einlass bei freier Platzwahl ab 18 Uhr. Gastronomie vorhanden (Eintreffen bis spätestens 19 Uhr).

Weitere Infos unter www.kulisse.at

