Die Familien - Events Automesse, Garten Salzburg und 2019 neu mit dabei die Kulinarik Salzburg, das Genussfest für Jedermann, geben den Startschuss für die Frühjahrssaison!

Vom schnittigen City-Flitzer bis hin zum geräumigen Familienkombi oder dem PS-starken Sportwagen reicht das Angebot auf der Automesse Salzburg. Über 40 Top-Automarken, rund 600 Fahrzeuge, atemberaubende Premieren und Neuheiten laden zum Kennenlernen, Staunen, Probesitzen und Vergleichen ein. Neben klassischen Benzin- und Dieselfahrzeugen finden Sie auch in diesem Jahr das neueste an Elektro- und Hybrid-Autos. Die faszinierende Bandbreite an Ausstellern aus dem Automotive-Bereich wird durch die große Car-HiFi-Erlebniswelt, der CarMediaWorld, abgerundet.

"1 Ticket = 4 Messen" lautet die Devise. Die Besucher können mit einem Ticket die Auto Messe Salzburg und die zeitgleich stattfindende Garten Salzburg, Kulinarik Salzburg und CarMediaWorld besuchen.

Öffnungszeiten:

Freitag, 22. März 2019: 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Samstag, 23.. März 2019: 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Sonntag, 24. März 2019: 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Tickets & Infos: https://www.automesse-salzburg.at/de/ und www.garten-salzburg.at/de

SN-Card-Vorteil:

Bei Vorlage der SN-Card an der Tageskassa bezahlen SN-Card-Inhaber und deren Begleitperson an allen Messetagen der Auto Messe Salzburg und der Garten Salzburg nur je 8,- Euro (statt 10 Euro regulär) für den Tageseintritt.

