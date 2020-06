24 Jahre lebte Wolfgang Amadé Mozart in Salzburg. Der Komponist prägt die Kulturstadt bis heute.

Vor hier aus eilte der Ruf des Wunderkindes in die Welt hinaus. Mit vier Jahren lernte der kleine Wolfgang Amadé Klavier und Geige, im zarten Alter von fünf Jahren entstanden die ersten Kompositionen. In Salzburg schuf er neben einer Vielzahl von Symphonien, Serenaden und Messen, wichtige Werke wie "La finta giardiniera", "Il Re pastore" und "Idomeneo". Die beiden Mozart-Museen laden im Sommer ein, sich dem Komponisten in entspannter Atmosphäre anzunähern. Neben der originalen Wohnung in Mozarts Geburtshaus beleuchten dort die Ausstellungen "Der Alltag eines Wunderkindes", "Mozart auf dem Theater" und "Mythos und Verehrung" den Musiker in all seinen Facetten.

Im Mozart-Wohnhaus widmet sich die Ausstellung "Die Mozarts - Eine Musikerfamilie" dem Leben von Vater Leopold, Mutter Anna Maria und Schwester "Nannerl". Dort finden jeden Samstag jeweils um 14 Uhr unter dem Motto "Besuch doch mal die Mozarts" Themenführungen statt: "Constanze, Nannerl und Mutter Mozart - Frauenpower im 18. Jahrhundert" am 27. Juni, "Nach Gott kommt gleich der Herr Papa!" am 4. Juli, "Mozart in love" am 11. Juli und "Ganz privat - zu Gast bei der Familie Mozart" am 18. Juli.

Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich!

SN-Card-Vorteile:

SN-Card-Inhaber besuchen Mozarts Geburtshaus und das Mozart-Wohnhaus zu einem vergünstigten Eintrittspreis von jeweils € 7 (statt jeweils € 12). Die aktuellen Öffnungszeiten der Mozart-Museen entnehmen Sie bitte der Website WWW.MOZARTEUM.AT

Infos & Anmeldungen zu den Führungen unter MUSEUM.SERVICE@MOZARTEUM.AT



Quelle: SN