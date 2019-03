Am Montag, 11. März, um 19.30 Uhr präsentiert Karl-Markus Gauß sein neues Buch "Abenteuerliche Reise durch mein Zimmer" im Solitär/Universität Mozarteum (Mirabellplatz 1).

Im Mai wird der Salzburger Autor, dessen Werk international immer stärkere Beachtung findet, seinen 65. Geburtstag feiern. Schon vorher erscheint sein neues Buch "Abenteuerliche Reise durch mein Zimmer" (Zsolnay Verlag, 2019), in dem er sich auf eine besondere Reise begibt, die ihn durch seine Wohnung und hinaus durch verschiedene Zeiten und Länder führt. Abenteuer suchen viele in der Ferne, Karl-Markus Gauß findet sie in nächster Nähe: im Reich der Gegenstände.

Er begibt sich auf eine Reise, für die er sein Zimmer nicht zu verlassen braucht. Gauß, der Kartograf der Ränder von Europa, führt uns auf eine charmante, unterhaltsam lehrreiche Expedition in das unbekannte Gelände des Privaten.

