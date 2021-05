Das gesamte Mozartkino-Team freut sich sehr, dass es wieder losgeht - und heißt Sie am Eröffnungswochenende mit einem bunten Programm, einem Mix aus Genres und Klassikern, herzlich willkommen!

Endlich gehen die Projektoren im Mozartkino wieder an, auch das Buffet hat geöffnet - aufgrund der Corona-Pandemie gilt es folgendes zu beachten: FFP2 Maske (Ausnahme: Konsumation am Sitzplatz), maximal vier Personen (Kinder dürfen aneinandergereiht sitzen - danach 1 Sitz frei), Vorzeigen eines negativen Covid-19-Testergebnisses oder des Impfausweises bzw. Covid-19-genesen, Registrierungspflicht, maximal 50% Sitzplatz-Belegung.

Kinofans dürfen sich ab Freitag, 21. Mai, auf ein abwechslungsreiches Programm freuen:

Klassiker:

Die Abenteuer des Rabbi Jacob (21. 5. & 24. 5., jeweils 17 Uhr)

Pretty Woman (21. 5. & 24. 5., jeweils 19.15 Uhr)

Casablanca (21. 5., 19 Uhr)

Oper, Salzburger Festspiele (2018)

• Italiana in Algeri (23. 5., 17 Uhr)

Konzert

• Lindemann - Live in Moskow (22. 5., 19 Uhr)

Kinder- & Familienfilm

• Benjamin Blümchen - Seine schönsten Abenteuer (22. 5., 16 Uhr & 23. 5., 15 Uhr)

Good Feel Comedy

• Mamma Mia! (22. 5., 19.30 & 24. 5., 18.45 Uhr)

Neue Filme und Previews:

• Was wir wollten (22. 5., 17 Uhr & 24. 5., 16. 15 Uhr)

• Mein Liebhaber, der Esel & Ich (21. 5., 16. 30 Uhr & 23. 5., 16 Uhr)

• Falling (Preview am 23. 5., Start am 11. 6.)

SN-Card-Vorteile:

SN-Card-Inhaber erhalten die Karten für die Oper "Italiana in Algeri" um nur 12 Euro statt 15 Euro und für "Pretty Woman" um nur 7,90 Euro statt 9,90 Euro.

Außerdem erhalten SN-Card-Inhaber an jedem SN-Kinodienstag im Mozartkino Salzburg die Karten um nur 7,90 Euro (statt 9,90 Euro).

Kartenreservierung & Infos:

Mozartkino Salzburg

Kaigasse 33, 5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 84 22 22

www.mozartkino.at

