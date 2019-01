Erleben Sie die österreichische Kultband als VIP-Gast live am 9. August im stimmungsvollen Ambiente vom Latschenwirt in Großgmain bei Salzburg.

Live, das steht für Leben auf der Bühne, für den genauen Gegensatz zur "Konserve". Die Musik der Seer lebt. Acht (!) Musiker agieren auf der Bühne. Acht Individualisten, zum Ensemble zusammengeschweißt. "Künstler", die auf der Bühne ihr Bestes geben, die den direkten Draht zum Publikum suchen und finden. Eine stimmungsvoll "seerische" Show, die einen emotionalen Bogen entstehen lässt. Musik und Musiker werden spürbar.

Die Seer sind eine der stärksten Livebands des Landes. Ihre Erfolge in den Hitparaden, ihre Präsenz in den Medien sind nur ein Gradmesser dafür, dass Text, Musik und musikalische Darbietung schon auf CD bewiesen haben, dass das "Seerische" mehr als bloße Unterhaltung ist. Es ist eine Lebenseinstellung, die in Noten, Wörter und Arrangements gepackt und auf die Reise zu den Ohren der Zuhörer geschickt wurde. Mit Erfolg. Die Seer sind - gemessen am CD-Verkauf - eine der erfolgreichsten österreichischen Bands der letzten Jahre. Ihre großen Hits wie "Wilds Wasser", "Junischnee", "Über'n Berg", "Aufwind", "1 Tag", "Oma" verkauften sich wie die sprichwörtlichen "warmen Semmeln"!

Die Seer

Open-Air-Tour 2019

Freitag, 9.8.2019

20.00 Uhr

Latschenwirt

Buchhöhstraße 122

5084 Großgmain

SN-Card-Vorteile:

• VIP-Tickets: 199 Euro

• Reguläre Tickets: 35 Euro statt 39 Euro

VIP-Tickets (inkl. Galabuffet und aller Getränke) sind ausschließlich im Foyer der "Salzburger Nachrichten" zu den Öffnungszeiten erhältlich:

Mo.-Mi.: 9.00-12.30 und 13.30-16.30 Uhr

Do.: 9.00-16.30 Uhr

Fr.: 9.00-12.00 Uhr

Reguläre Tickets sind bei allen öticket-Vorverkaufsstellen, Raiffeisenbanken, im SN-Foyer zu den Öffnungszeiten und online hier erhältlich.

Nur solange der Vorrat reicht!

