BILD: SN/LITERATURHAUS SALZBURG Festival Europa der Muttersprachen 2023 von 1. bis 3. Juni im Literaturhaus Salzburg mit Gästen aus drei Ländern am Schwarzen Meer: Georgien, Türkei und Ukraine.

Schau.Plätze : Gegen.Sätze ISTANBUL - TBILISI - CZERNOWITZ Drei unterschiedliche Städte in drei europäischen Ländern: Czernowitz in der westukrainischen Bukowina, die türkische Metropole Istanbul auf zwei Kontinenten am Bosporus und die georgische Hauptstadt Tbilisi. Was sie verbindet ist eine wechselvolle Geschichte und reiche Kultur. Czernowitz, Istanbul und Tbilisi waren und sind auch Schauplätze voller Gegensätze. Beim Festival Anfang Juni 2023 wird an drei Abenden ein Blick auf Beispiele ihrer Literatur geworfen - in Kooperation mit und durch die Brille von engagierten Institutionen und deren Vertreterinnen, die sich in ihrer jeweiligen Stadt, ihrem jeweiligen Land für Autorinnen und Autoren und deren Anliegen einsetzen. Donnerstag, 1. Juni 2023, 19.30 Uhr, Literaturhaus Salzburg

ISTANBUL: Perihan Magden & Ahmet Altan

Türkisch/Deutsch/Englisch

Einleitung: Yasemin Congar, Leiterin von Kiraathane, dem Literaturhaus in Istanbul Freitag, 2. Juni 2023, 19.30 Uhr, Literaturhaus Salzburg

TBILISI: Ana Kordzaia-Samadashvili

Georgisch/Deutsch/Englisch

Einleitung: Nino Nadibaidze, Vermittlerin für internationales Programm im Writers House Tbilisi Samstag, 3. Juni 2023, 19.30 Uhr, Literaturhaus Salzburg

CZERNOWITZ: Sofia Andruchowytsch & Igor Pomeranzew

Ukrainisch/Deutsch/Englisch

Einleitung: Evgania Lopata, Leiterin des internationalen Poesie-Festivals Czernowit Veranstalter: Verein Literaturhaus in Kooperation mit den Literaturinstitutionen in Czernowitz, Istanbul und Tbilisi Mehr Infos SN-Card-Vorteil:

Sie bezahlen für den Eintritt nur 10 Euro (statt 12 Euro) - bei Vorlage der SN-Card an der Kassa.

