Maria Bills Lese-Konzert am 27. September ist eine Liebeserklärung an Paris, wo sie mit Anfang Zwanzig an der legendären Schauspielschule von Jacques Lecoq studierte. Sichern Sie sich ermäßigte Karten für "Paris ist eine Frau"!

Am Freitag, 27. September, kann man mit Maria Bill und ihren großartigen Musikern Michael Hornek (Keyboard) und Krzysztof Dobrek (Akkordeon) Charme und Zauber von Paris erleben (Winklhof in Oberalm, 19.30 Uhr). In ihrer Lese-Konzert-Rarität "Paris ist eine Frau" verneigen sich die Künstler in einem Streifzug durch die Literatur vor jener Stadt, die wie keine andere von Mythen, Klischees, Legenden und kreativen Kräften überbordet. Gekrönt wird die Liebeserklärung von berühmten Chansons (Josephine Baker, Edith Piaf ...). "Paris ist eine Frau"

Maria Bill liest und singt über Paris

Freitag, 27. September 2019

19.30 Uhr

Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof

Winklhofstraße 10

5411 Oberalm SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten die Karten um nur 22 Euro (statt 24 Euro) im Vorverkauf bzw. um nur 24 Euro (statt 26 Euro) an der Abendkassa - bei Vorlage der SN-Card. Vorverkaufsstellen:

Raika Oberalm, Gemeinde Oberalm (Tel.: +43 6245 / 8073510), Bücherei Oberalm, Stadtapotheke Hallein. Mehr Infos: https://kultur-werkstatt.at/veranstaltung/paris-ist-eine-frau/

