Entdeckungstour durch zeitgenössische Literatur: Von 26. bis 27. September 2020 findet die einmalige Spezial-Ausgabe des Literaturfestes Salzburg statt.

Das im Mai 2020 geplante 13. Literaturfest Salzburg wird auf das Jahr 2021 verschoben.

Das Literaturfest Salzburg lebt vom Zusammentreffen von Künstlern und Publikum. Der grundlegende Festivalgedanke - das direkte Erlebnis vor Ort, die Möglichkeit des Austausches und der Diskussion - sind von enormer Bedeutung.

Die Spezial-Ausgabe soll in diesem Sinne eine Handvoll Impulse geben und zugleich Künstlerinnen und Künstler Präsentationsmöglichkeiten bieten. Salzburg ist dazu eingeladen, diese Impulse und eine Entdeckungstour durch die zeitgenössische Literatur mitzuerleben. Die Reise beginnt jetzt - und garantiert, dass das Literaturfest auch in den folgenden Jahren bleibt, was es seit seinem Anfang ist: eine Feier ebenso überraschender wie anspruchsvoller Literatur.

Literaturfest Salzburg Spezial - Das Programm im Überblick:

• Samstag, 26.09.2020

11.00 Uhr

Literatur findet Land

Prosamatinee

Mit Karin Peschka, Irmgard Fuchs, Susanne Gregor und Gabriele Kögl

Ort: TriBühne Lehen

12.00 & 13.30 Uhr

Literat(o)ur

Literarischer Spaziergang

Ort: Salzburg Museum, Mozartplatz

15.00 Uhr

FLEXEN

Stadtrundfahrt mit Lesung

Mit Lea Sauer und Özlem Özgül Dündar

Einstieg: Haltestelle

Ort: Mozartsteg/Rudolfskai

15.30 Uhr

Die hohe Kunst des Flanierens

Literarischer Spaziergang

Ort: Kurgarten, Rainerstraße

17.00 Uhr

Neue Bücher

Salzburger Autorinnen

Lesung mit Mercedes Spannagel und Helena Adler

Ort: Theater im Kunstquartier

19.00 Uhr

Nava Ebrahimi und Steffen Kopetzky

Lesungen

Ort: Theater im Kunstquartier

20.00 Uhr

Reyhan Sahin aka Dr. Bitch Ray

KlitClique

Lesung mit Gespräch und Konzert

Ort: Jazzit:Musik:Club

Eintritt: 15 Euro/12 Euro

• Sonntag, 27.09.2020

11.00 Uhr

Lyrikmatinee

Mit Verena Stauffer, Christian Steinbacher, Christoph Szalay und Eva Maria Leuenberger

Ort: Edmundsburg

Eintritt: 12 Euro/10 Euro

