Ein Besuch in den Mozart-Museen in der Stadt Salzburg ist ein Vergnügen für die ganze Familie, denn über Mozart, sein Leben und seine Musik lassen sich viele Geschichten erzählen, die Groß und Klein begeistern.

Im Mozart-Wohnhaus können die kleinen Besucher mit einem speziellen Audioguide Wolfgang Amadé, seine Schwester "Nannerl" und die Atmosphäre des besonderen Ortes kindgerecht kennenlernen. Beim Rundgang können sich die Kinder zudem ein Kaleidoskop ausleihen, um die Museumsräume völlig neu wahrzunehmen und auf den Kopf zu stellen. Auch Mozarts Geburtshaus lässt sich mit einer eigenen Rätsel-App für Kinder spielerisch erobern. Ein Highlight für Kinder im Alter zwischen acht und elf Jahren ist die "Kinder Ferien Woche mit Mozart". An zwei Terminen im Sommer - 13. bis 17. Juli sowie 3. bis 7. August - besteht in Workshops, Führungen und Spielen die Möglichkeit, hinter die Fassaden der Mozart-Häuser zu blicken, besondere Orte in Mozarts Geburtshaus und im Mozart-Wohnhaus, die Mozart Ton- und Filmsammlung sowie das legendäre "Zauberflötenhäuschen" zu entdecken. Mit den Pädagoginnen der Stiftung Mozarteum begeben sich die Mädchen und Buben auf eine Forschungsreise in die Welt Mozarts und erleben Räume und Orte voller Spannung und Musik. Nach Möglichkeit wird bei Schönwetter außerdem viel Zeit im Freien verbracht.

SN-Card-Vorteile:

SN-Card-Inhaber besuchen Mozarts Geburtshaus und das Mozart-Wohnhaus zu einem vergünstigten Eintrittspreis von jeweils € 7 (statt jeweils 12 Euro).

Infos:

Die aktuellen Öffnungszeiten der Mozart-Museen entnehmen Sie bitte der Website www.mozarteum.at. Informationen und Anmeldungen unter museum.service@mozarteum.at

Quelle: SN