Das SUDHAUS hallein.kultur bringt 2019 gemeinsam mit dem Akkordeonisten Jovica Ivanovic im Rahmen der Konzertreihe "Music in Connection" international renommierte Musiker nach Hallein.

Musikbegeisterte dürfen sich auf ein hochwertiges Konzertangebot freuen. Das Programm umfasst fünf Konzertabende, die von Ivanovic als musikalischem Gastgeber und seinen jeweiligen Gästen gestaltet werden. Unter anderem werden der Cellist Gary Hoffman, der Pianist Jeremy Menuhin und der Geiger Valeriy Sokolov zu hören sein. Die eingeladenen Künstler bedienen sich an Klassikern der Musikgeschichte wie Beethoven oder Dvorak, aber auch an Klängen der Neuen Musik wie beispielsweise von Gubaidulina und Isang Yun.

Anzeige

Als Erster wird am 12. April 2019 um 19.30 Uhr der Cellist Aleksey Shadrin in Hallein gastieren. Am 31. Mai 2019 um 19.30 Uhr lädt Jovica Ivanovic den Flötisten Matvey Demin zum gemeinsamen Musizieren ein. Das dritte Konzert findet im Rahmend der Halleiner Kulturtage am 22. Juni 2019 um 19.00 Uhr unter freiem Himmel statt. Neben Ivanovic wird das Trio Milina zu hören sein. Ein weiteres musikalisches Gustostückerl bietet der 4. Konzertabend am 27. September 2019 um 19.30 Uhr. Zu Gast sind Jeremy Menuhin, Gary Hofmann und Valeriy Sokolov. Ein Wiederhören mit dem Geiger Sokolov gibt es beim Abschlusskonzert am 26. Oktober 2019 um 19.30 Uhr

Konzerttermine:

12.04.2019 - 19.30 Uhr

31.05.2019 - 19.30 Uhr

22.06.2019 - 19.00 Uhr

27.09.2019 - 19.30 Uhr

26.10.2019 - 19.30 Uhr



SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber bezahlen den ermäßigten Preis für alle Veranstaltungen.

Infos & Tickets:

SUDHAUS Büro

Oberer Markt 1, 5400 Hallein

Mo.-Fr.: 11-15 Uhr

Tel.: +43 677 / 63127799

E-Mail: tickets@sudhaus-hallein.at

www.sudhaus-hallein.at



Quelle: SN