Alle Musikfans sollten sich den 21. Juni dick im Kalender anstreichen: Denn an diesem Sommerabend werden die Chartstürmer Revolverheld beim Latschenwirt in Großgmain bei Salzburg für einzigartige Stimmung sorgen.

Unglaubliche dreizehn Jahre ist es schon wieder her, dass Revolverheld ihr Debütalbum veröffentlichten - der Beginn einer Bandkarriere, wie man sie besonders in Deutschland nicht mehr oft findet. Seitdem wurden vier Studioalben veröffentlicht, alle gingen in die Top Ten.

Den bisher aufregendsten Moment markierte wohl das Album "MTV Unplugged in drei Akten", über das die beteiligten Kreativen, Gastmusiker und Fans noch monatelang sprachen. Die anschließende Tour durch die größten Arenen Deutschlands riss über 230.000 begeisterte Zuschauer mit. Nach der selbst verordneten Bandpause, die vor lauter neuen Ideen kürzer ausfiel als geplant, haben sich Revolverheld 2018 mit "Zimmer mit Blick" bestens gelaunt zurückgemeldet. Nicht nur hat die Band ein Album abgeliefert, das vor modernen Sounds, überraschenden Grooves und Texten, die in einer immer komplizierteren Welt Haltung zeigen, nur so strotzt, sondern es legte mit Nummer zwei auch den höchsten Chart-Entry dieser ohnehin erfolgsverwöhnten Bandgeschichte hin.

Im März 2019 gehen Revolverheld auf ausgedehnte Arena-Tour in Deutschland und Österreich.

Revolverheld: "Zimmer mit Blick"

Open-Air-Tour 2019

Freitag, 21.06.2019

20.00 Uhr

Latschenwirt

Buchhöhstraße 122

5084 Großgmain

SN-Card-Vorteile:

• VIP-Tickets: 199 Euro

• Reguläre Tickets: 55 Euro statt 59 Euro

VIP-Tickets (inkl. Galabuffet und aller Getränke) sind ausschließlich im Foyer der "Salzburger Nachrichten" zu den Öffnungszeiten erhältlich:

Mo.-Mi.: 9.00-12.30 und 13.30-16.30 Uhr

Do.: 9.00-16.30 Uhr

Fr.: 9.00-12.00 Uhr

Reguläre Tickets sind bei allen öticket-Vorverkaufsstellen, Raiffeisenbanken, im SN-Foyer zu den Öffnungszeiten und online hier erhältlich.

Nur solange der Vorrat reicht!



