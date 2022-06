Am Freitag, 1. Juli ist es endlich soweit! "Der Teufelslehrling", eine turbulente Komödie von Benjamin Adam, in der Regie von Gerard Es, feiert Premiere auf der Seebühne Seeham. Erleben Sie einen unterhaltsamen Festivalsommer im Salzburger Seenland!

Die Mitglieder der Theatergruppe Seebühne Seeham begeistern heuer ihre Besucher mit der unterhaltsamen Theaterkomödie "Der Teufelslehrling" (von Benjamin Adam). Die Seebühne Seeham feiert heuer außerdem ihr 25-jähriges Bestehen!

Die Geschichte:

Um beruflich "aufsteigen" zu können, wird Sepratius, seines Zeichens "Chefeinheizer" der Hölle, von Lucifer auf die Erde geschickt, um eine Prüfung zu absolvieren. Doch Sepratius ist diesbezüglich nicht gerade der Held und das Lösen der ihm gestellten Aufgaben erweist sich für ihn als sehr schwierig. Im beschaulichen Seeham soll er Streit und Unfrieden säen, zudem will der Herrscher der Unterwelt ein Denkmal dort oben haben. Sepratius will, er muss es schaffen, denn sollte er versagen, drohen ihm zur Strafe weitere 1000 Jahre als Einheizer. So macht er sich an die Arbeit und alles scheint auch sehr gut zu laufen, doch er hat die Rechnung ohne die gewitzten Seehamer gemacht.

Theater-Aufführungstermine: 3. / 6. / 8. / 10. / 14. / 15. / 17. / 20. / 21. / 22. / 24. und 25. Juli 2022, um jeweils 20.30 Uhr.

Weitere Infos & Sommerprogramm 2022: www.seebuehneseeham.at

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber plus eine Begleitung erhalten 2 Euro Rabatt auf die Erwachsenenkarte bei Vorlage der SN-Card (16 Euro statt 18 Euro).

Kartenreservierung:

Tel. +43 664 / 27 65 605 (Mi.-So.: 17.30-19 Uhr)

E-Mai: seebuehneseeham@sbg.at

Über die SN-Card