"Mozart: Zart. Besaitet." - die kleine, feine Sonderausstellung im Mozart-Wohnhaus widmet sich Mozarts Kompositionen für Streichinstrumente. Als Highlight wird erstmals das Originalmanuskript von Mozarts Andantino für Klavier und Violoncello KV 374g öffentlich gezeigt. Dies ist seine einzige erhaltene Komposition für Violoncello solo mit Begleitung.

Die Kabinetts-Ausstellung, die sich über mehrere Räume erstreckt, vereint nicht nur drei originale Streichinstrumente aus dem Besitz des Wolfgang Amadé Mozart, darunter seine berühmte Klotz-Geige.

Anhand kostbarer Original-Autographe, die außerordentlich selten gezeigt werden, können die Besucher auch in die Welt des begnadeten Komponisten, dessen Passion für Streichinstrumente, aber auch auf emotionaler Ebene in den Kosmos des Genius loci eintauchen.

Eine besondere Aufmerksamkeit wird dem Cello geschenkt. Erstmals wird die Originalhandschrift einer von Mozart um 1782/83 komponierten, aber unvollendet gebliebenen Sonate für Violoncello und Klavier öffentlich gezeigt.

SN/ism Die Original-Handschrift von Mozarts Andantino für Klavier und Violoncello KV 374g wird erstmals öffentlich gezeigt.

Dieses ist das einzige erhaltene Werk Mozarts für Violoncello solo mit Begleitung. Dazu passt ein kleines Cello aus der Instrumentensammlung der Stiftung Mozarteum Salzburg, das gemeinsam mit Mozarts Kindergeige zum ersten Mal ausgestellt wird. Beide Instrumente stammen aus der Werkstatt des Salzburger Geigenbauers Andreas Ferdinand Mayr und sind seltene Beispiele von kostbaren Barockinstrumenten in Kindergröße.

Bilder der historischen Instrumente von innen und außen erlauben dem Betrachter einen anderen Blickwinkel und zeigen die komplexen Ebenen der Restaurierung, die es ermöglichen, dass Mozarts Streichinstrumente auch heute noch gespielt werden können. Was immer ein ganz besonderes Hörerlebnis ist: Bei der Mozartwoche 2023 beispielsweise lässt Christoph Koncz, Stimmführer bei den Wiener Philharmonikern, Mozarts Klotz-Geige erklingen und der junge Stargeiger Emmanuel Tjeknavorian spielt die originale Costa-Violine.

Übrigens: Wolfgang Amadé Mozart war ein wahrer Saitenvirtuose, er begeisterte in jungen Jahren - vor allem auf seinen zahlreichen Reisen - als Sologeiger sein Publikum: "...zu guter lezt spiellte ich die lezte Casation aus den B von mir. da schauete alles gros drein. ich spiellte als wenn ich der gröste geiger in Ganz Europa wäre...", schrieb Wolfgang Amadé an seinen Vater Leopold am 6. Oktober 1777 aus München und meinte damit das frisch komponierte Divertimento KV 287, die "Zweite Lodronische Nachtmusik" mit der wundervollen ersten Violinstimme.

In Mozarts Salzburger Zeit spielte die Geige eine große Rolle, alle fünf Violinkonzerte entstanden an der Salzach, er war zudem als Geiger in der Hofkapelle im fürsterzbischöflichen Dienst.

Führungen durch die Ausstellung finden am 29. Oktober, 12. November und am 17. Dezember 2022 jeweils um 15 Uhr statt.

