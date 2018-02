Familienkonzert: "Bach's New Generation"

Am Sonntag, 4. März, steht das Barock-Jugendorchester im Domchorsaal (Kapitelplatz 3/Salzburg) ab 16 Uhr im Fokus.

J.S. Bach: 3. Orchestersuite D-Dur (mit der bekannten "Air") sowie Werke von H. Bach und J.A. Reichenauer

Leitung: Marco Testori und Wolfgang Gaisböck

Moderation: Caroline Gappmayr-Koller

Das im Jahr 2016 gegründete Bach's New Generation Barock-Jugendorchester besteht aus Schülern des Musikum Salzburg und Studierenden des Pre-College an der Universität Mozarteum im Alter zwischen 12 bis 18 Jahren und verfolgt das Ziel, eine neue Generation für die Barockmusik zu begeistern. Dabei ist die Auseinandersetzung mit der historischen Aufführungspraxis wesentlich. Das Konzert der Salzburger Bachgesellschaft findet in Zusammenarbeit mit der Universität Mozarteum, Institut für Alte Musik und Pre-College, dem Musikum Salzburg und der Kunsthilfe Salzburg statt.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 15 Prozent Rabatt auf die Karten im Vorverkauf.

Kartenpreise:

Kinder & Jugendliche: 8 Euro / Erwachsene: 16 Euro;

Erwachsene in Begleitung von Kindern zahlen die Hälfte!

Information und Reservierung:

Salzburger Bachgesellschaft

Kaigasse 36/I,

5020 Salzburg,

Tel.: +43 662 / 435371

www.salzburger-bachgesellschaft.at

Salzburg Ticket Service,

Mozartplatz 5, 5020 Salzburg,

Tel.: +43 662 / 840 310

bzw. unter www.salzburgticket.com/



