Flashdance - Das Musical

Die Bühnenadaption des 80er Jahre Kultfilms mit den großen Hits wie "Flashdance - What A Feeling", "Maniac" und "Gloria" gastiert vom 25. bis 28. Oktober in der Salzburgarena.

"Flashdance" gehört zu den Kultfilmen der 80er-Jahre, die das Genre des Tanzfilms nachhaltig geprägt haben. Eingängige Disco-Klassiker wie "Flashdance - What a Feeling", "Gloria" und "Maniac" in Verbindung mit aufregenden Tanzszenen und der Geschichte eines Traums ziehen auch über 35 Jahre nach seiner Kinopremiere 1983 Jung und Alt in ihren Bann. Die mitreißende Bühnenadaption des Films von Adrian Lyne mit Songs von Produzent Giorgio Moroder und Keith Forsey, die für den Titelsong sowohl einen Oscar sowie einen Grammy erhielten, kommt jetzt als moderne Bühnenadaption auf Tournee.

Mehr Infos finden Sie hier

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf.

Tickets bei allen oeticket-Vorverkaufsstellen, im SN-Foyer bei Vorlage der SN-Card, sowie online hier:

• für den 25. Oktober

• für den 26. Oktober

• für den 27. Oktober

• für den 28. Oktober

Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN