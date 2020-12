Ein Familienadvent von Haus zu Haus. SN-Card Inhaber erhalten im Zeitraum zwischen 26. und 31. Dezember 2020 gratis Eintritt.

Weihnachten im Spiegel der Zeit erleben. Unbekanntes entdecken. Neugierig durch das Fenster in einfache, aber feierliche Stuben blicken. Mit dabei sein, wenn Menschen über ihre persönlichen Erinnerungen an ein Weihnachten von früher erzählen. Unterschiedliche Salzburger Weihnachtsbräuche einmal anders kennenlernen. In einem stimmungsvollen Spaziergang mit 24 Stationen, von Laterne zu Laterne, von Haus zu Haus. Kerzenlichter weisen im weihnachtlichen geschmückten Freilichtmuseum den Weg.

Öffnungszeiten:

bis 20. Dezember 2020, immer Donnerstag - Sonntag, 11.00 - 16.00 Uhr

ab 26. Dezember 2020 bis 10. Januar 2021, täglich, 11.00 - 16.00 Uhr

Reguläre Eintritttspreise:

Erwachsene: € 11,00

Kinder (6 - 18 Jahre): € 5,50

Kinder unter 6 Jahren: freier Eintritt

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten im Zeitraum von 26. bis 31. Dezember 2020 einen gratis Eintritt zur Veranstaltung "Adventroas" gegen Vorlage der SN-Card.

Kontakt:

Salzburger Freilichtmuseum

Hasenweg 1

5084 Großgmain

Tel. + 43 662 / 850 011

www.freilichtmuseum.com

