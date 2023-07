Nach dem gelungenen Start im Sommer des Vorjahres geht das GIN&FOOD Festival in Mondsee von 21. bis 23. Juli 2023 in die zweite Runde. Verkosten Sie mehr als 50 Gins von 16 Gin-Produzenten - bei freiem Eintritt an allen Tagen. Sichern Sie sich rabattierte Tickets für die Gin-Tasting-Bootstouren auf dem Mondsee - atemberaubendes Panorama inklusive!

Volles Programm an einem Wochenende

Dabei muss es nicht immer pur sein. Tonics verschiedener Produzenten aus dem In- und Ausland sind ebenfalls bei dem Festival vertreten. So wird aus einem vorsichtigen Probieren schnell ein entspanntes Zurücklehnen mit hervorragenden Longdrinks und Livemusik. Catering kommt aus zahlreichen Foodtrucks, die mit regionalen Schmankerln und internationaler Küche aufwarten. Besonderes Highlight dieses Jahr: Bootstouren mit Live-DJs. Bei diesen Gin-Tastings auf dem Wasser lässt sich eine der schönsten Gegenden des Salzkammerguts besonders genießen. Der Gin kommt von regionalen und überregionalen, durchwegs kleinen Manufakturen und Produzenten (16 Hersteller:innen). Das Event ist - im Einklang mit der Region und Natur - ein zertifizierter GREEN Event. SN-Card-Vorteile: * Gin & Boot - die Gin-Tasting-Bootstouren auf dem Mondsee im Rahmen des GIN&FOOD Festival 2023. Sie erhalten 20% Rabatt (39,90 Euro statt 49,90 Euro). Termine buchbar per Eingabe des SN-Codes: sncard hier * Gin-Tasting: 10 Jetons kaufen und 15 Jetons erhalten - nur bei Abgabe des Original-Zeitungsausschnittes (SN-Ausgabe vom 15. Juli) und Ihrer SN-Card vor Ort. Wie funktioniert das Gin-Tasting? An zwei Ständen im Gin-Tasting-Zelt kann man Jetons für je 3 Euro erwerben, die bei allen Aussteller:innen probiert werden können.

Mehr Infos: www.ginandfood.at