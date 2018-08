Gössl Lateiner Regatta

Segeln wie damals! Bereits zum achten Mal findet am 25. und 26. August die von Hermann Steiner, Gerhard Gössl sowie dem Segelclub Mattsee eingeführte Lateiner Regatta am Mattsee und Obertrumer See statt.

Der "Lateiner" ist ein edles Holzboot, mit dem gesegelt und auch gerudert werden kann. Gebaut wird dieses ursprüngliche Boot der Voralpenseen in der Steiner Werft von Bootsbaumeister Hermann Steiner IV. nach mündlich überlieferten Plänen. Zu diesem nostalgischen Segelboot passen natürlich auch die edlen Oldtimer der Ferdinand Porsche Erlebniswelten fahr(T)raum, die nicht unweit des Veranstaltungsortes ausgestellt sind.

Einen besonderen Tipp hat fahr(T)raum Geschäftsführer Jakob Iglhauser: "Wir möchten Traditionen erhalten und die Begeisterung für historisch wertvolle Fortbewegungsformen, sei es zu Wasser, an Land oder auch in der Luft weitergeben. Darum haben wir uns entschlossen zur traditionellen Lateiner Regatta allen SN-Card-Inhabern ein besonderes Angebot zu bieten."

Am Lateiner Regatta Wochenende erhalten SN-Card-Inhaber plus eine Begleitperson minus 50% auf den Eintrittspreis für Erwachsene im fahr(T)raum Mattsee (bei Vorlage der SN-Card).

Die Ausstellung ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet und ist eine Hommage an den genialen Konstrukteur Ferdinand Porsche.

Infos:www.fahrtraum.at

• Außerdem können Zuschauer die Regatta am Passagierschiff aus nächster Nähe erleben. Die "Seenland" steht am Samstag, 25. August, um 14 Uhr am Steg an der Seepromenade für SN-Card-Inhaber kostenlos bereit.

Die Plätze sind sehr begehrt, daher ist es ratsam, sich zeitgerecht einen Platz zu sichern.

Infos:www.segelschule-mattsee.at bzw. telefonisch unter +43 6217 / 5432

