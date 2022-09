Am 8. und 9. Oktober Veranstaltet BIO AUSTRIA Salzburg, der Verband der Salzburger Bio-Bäuerinnen und -Bauern, wieder das Biofest am Kapitelplatz. Zahlreiche Produktstände laden ein, sich durch die Biovielfalt der Salzburger Bezirke zu kosten. Holen Sie sich am Stand der "Salzburger Nachrichten" einen kostenlosen Bio-Apfel!

Ob gemütliches Essen und Trinken, Show-Kochen, Schaubrauerei, Walking Acts mit Clownerie, Artistik und Jonglage, Kinderprogramm mit Heuhupfburg, Kinderkochen, Schminken, Heufiguren basteln, Karussell der Fundgegenstände, Tombola oder Infostände zu Bio und Nachhaltigkeit - für Groß und Klein ist etwas dabei. Im Hauptzelt bestreiten lokale Musikgrößen mit Nachwuchsmusikern das Unterhaltungsprogramm. SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten am SN-Stand einen kostenlosen Bio-Apfel - nur bei Vorlage ihrer SN-Card. Solange der Vorrat reicht. Mehr Infos: www.bio-austria.at/v/konsument/salzburger-biofest/