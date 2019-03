Elisabeth Fuchs und die Philharmonie Salzburg bitten mit den Hollerstauden drei freche und gut gelaunte Pinzgauerinnen auf die Bühne der Kinderfestspiele.

Die Sonne lacht, der Frühling ist erwacht. Das Glühwürmchen, die Spinne und die Raupe leben in der Hollerstaude. Sie alle sind traurig und haben viele Probleme, nur singen macht sie glücklich. Und da das zusammen am besten gelingt, gründen die drei eine gemeinsame Band! In dieser Geschichte für große und kleine HörerInnen sind die beliebtesten Hits der Hollerstauden verwoben.

Das erfrischende Mädels-Trio aus Hollersbach wird Hits wie "Nummer Eins", den "Hollerstaudenjodler" oder "Mensch ärgere dich nicht" zum Besten geben. Ihr Repertoire reicht vom Heimatlied über Jodler und Oldies bis hin zu Rock und Pop. Ihre Despacito Uminterpretation "Des passt mir so" wurde auf Youtube millionenfach aufgerufen.

Konzerttermine in Salzburg

Sa., 23.März, 14 & 16 Uhr

So., 24.März, 11, 13, 15, 17 Uhr

Große Universitätsaula, Salzburg

Konzertermin in Zell amSee

So., 31.März, 11 Uhr

Ferry Porsche Congress Center, Zell am See

Karten: Kinder € 12,-

Erwachsene € 21,-

www.kinderfestspiele.com

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten die CD "Bilder einer Ausstellung" gratis an der Kasse (nur bei Vorlage der SN-Card und solange der Vorrat reicht).

Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN