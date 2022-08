Zum zweiten Mal erwartet die Besucher dabei nicht nur im klimatisierten Zelt im Hof, sondern auch im prunkvollen Carabinierisaal eine festspielreife Parade einiger der besten Kunsthändler aus Österreich, Deutschland, Belgien und den Niederlanden.

Aida im Festspielhaus, ägyptische Kunstschätze in der Residenz! Besucht das coole Damentrio, geschaffen von US-Star Alex Katz, Puccinis "Il Trittico", um große Gefühle zu erleben? Hätte sich Papageno getraut, das putzige Küken, das 1961 in Murano aus orangenem Glas geschlüpft ist, für die Königin der Nacht zu fangen? Fragen, die zeigen, wie perfekt die ART&ANTIQUE in die Festspielzeit passt! Musik und Theater gehen mit Kunst, Antiquitäten und Design wieder eine ideale Symbiose ein, wenn die Sommerausgabe der ART&ANTIQUE in die Residenz im DomQuartier lädt.

Samstag, 13. bis Sonntag, 21. August 2022

Öffnungszeiten: täglich von 11.00 bis 19.00 Uhr

