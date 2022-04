Erleben Sie bei einem kostenlosen, zweistündigen Training am Samstag, 7. & Sonntag, 8. Mai auf den drei Golf-Anlagen (Rif, Eugendorf und Gut Altentann) die Faszination des Golfsports kennen. Jetzt anmelden und gratis Golfschnuppern!

In den letzten Jahren sind einige Sportarten aufgrund der besonderen Umstände in den Mittelpunkt gerückt. Die vielen Vorteile der Faszination Golf punkten gerade in der aktuellen Zeit noch mehr.

Download Golf-Flyer (PDF)

Termine:

Samstag, 7. Mai: 11-13 Uhr / 13-15 Uhr

Sonntag, 8. Mai: 11-13 Uhr / 13-15 Uhr



Orte:

Golfclub Rif - Schlossallee 50a - 5400 Hallein

Golfclub Eugendorf - Schamingstraße 17 - 5301 Eugendorf

Golfclub Gut Altentann - Hof 54 - 5302 Henndorf am Wallersee



SN-Card-Vorteil:

Anmeldungen mit dem Stichwort "SN" unter: Tel.: +43 6214 / 602 60 oder per Mail an: office@gutaltentann.com

